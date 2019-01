Kino KK dětem: Malý pán + návštěva režiséra s loutkami

Už se vám někdy zdálo něco velmi podivného? Malému Pánovi ano. Zdál se mu sen o domě, ve kterém najde, co mu schází. Protože neměl pocit, že by mu něco chybělo, rozhodl se tomu přijít na kloub. Vydává se proto na často strašidelnou, nebezpečnou, ale i veselou a zdánlivě nekonečnou cestu, na níž potkává nové kamarády, ale i nepřátele, kteří se mu snaží překazit plány. Co na konci trnitého putování Malý Pán s údivem zjistí?



Po projekci proběhne animační dílna.

Vhodné pro děti od 7 let.

Vstupenky za 50 Kč lze koupit v předprodeji přes www.goout.net nebo na místě 30 minut před promítáním.