Kimbra v Lucerně

Dvojnásobná držitelka ceny Grammy Award a kritikou nadšeně přijímaná novozélandská umělkyně Kimbra vydává 26.října nové EP Songs From Primal Heart, Reimagined. EP obsahuje akustické verze čtyř písní z jejího posledního alba Primal Heart. Kimbra tyto skladby přenese také do živé, intimní podoby, kdy se představí ve výjimečné a hudebně zeštíhlené inkarnaci s kytarou, kontrabasem a klavírem. Do Prahy zavítá Kimbra 14. března, kdy své skladby zazpívá v Lucerna Music Baru.

Vstupenky za 640 Kč + poplatky na pokladně a webu Lucerna Music Baru (na pokladně bez poplatku) a v sítích GoOut.cz, Ticketportal a Ticketmaster. Na místě v den koncertu za 750 Kč.



"Vždycky jsem toužila udělat kolekci akustických písní, kde bych vynechala beaty a skladby ořezala. Myslím, že posluchači najdou intimitu v tom, co dělám, když to podám více minimalisticky, " říká Kimbra. ”Ačkoliv se mi použití technologie a produkce líbí, miluju jednoduchost... jen hlas a kytaru. Primal Heart (které je o návratu k esenci nebo jádru naší humanity) se zdálo být skvělým albem, které je možné tímto způsobem prozkoumat."