Kdo si hraje…slaví Mezinárodní den Romů!

V pátek 5. dubna zavítejte na pražský Střelecký ostrov. Od 15 hodin zde bude pro veřejnost přichystán nejen hudební program, ale také zajímavé aktivity pro pobavení i rozvoj svých dovedností. Děti si zde vyzkouší jaké to je chodit na chůdách, osvojí si základy žonglérských disciplín, proniknou do tajů moderního yoyování, nebo si u Harry Potter fan stánku vyzkouší mudlovskou obdobu famfrpálu. To vše proběhne v rámci 5. ročníku Oslav Mezinárodního dne Romů pod taktovkou organizace Ara Art, jejichž letošním tématem je hledání superhrdinů. “Ve spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání jsme letos připravili pro asi tři stovky dětí ze základních škol z celé ČR dobrodružství v pražských ulicích. Děti byly speciálním dopisem Rady starších vyzvány, aby přijely do Prahy pomoci nalézt ztracené superhrdiny, kteří by mohli pomoci navrátit síly dobra do našeho světa a společnosti,” vysvětluje ředitel pořádající organizace David Tišer a dodává: “Pochopitelně to nebude jen tak - čeká na ně množství nelehkých úkolů, které budou muset splnit, aby dostaly indicie vedoucí k jejich cíli. Sám jsem zvědav, jak budou úspěšní a co, nebo spíše koho vlastně najdou.” Co, nebo koho děti najdou se dozvíme v rámci odpoledního programu na Střeleckém ostrově, který je určen nejen účastníkům hry, ale také široké veřejnosti a startuje v 15h. Vedle tematického programu a workshopů čeká na návštěvníky samozřejmě také bohatý program hudební. Těšit se mohou například na populární world music kapelu nabitou divokou energií Feri&The Gypsies, aktuální hvězdu jedné talentové soutěže Jaroslava Parčiho, nebo třeba mladé trio rapperů z konzervatoře UGC (United Gypsy Crew). Celým odpolednem bude provázet herečka a blogerka Marie Doležalová. Máte se prostě na co těšit, tak nezapomeňte – už tento pátek 5. dubna od 15 do 18 hodin na pražském Střeleckém ostrově. Zábava a hudební program zdarma! Podrobný program oslav najdete na www.mezinarodnidenromu.cz. Speciální akce při příležitosti Mezinárodního dne Romů se budou konat také v Brně a dalších českých a moravských městech. Veškeré informace najdete na facebookové události Oslavy Mezinárodního dne Romů 2019.