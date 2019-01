Julian Rosefeldt

Přijďte si poslechnout rozhovor S Julianem Rosefeldtem, autorem díla Manifesto, třinácti kanálové filmové instalace, která je nyní prezentována ve Veletržním paláci. Umělec využívá osvědčené filmové tropy a diváky zavádí do surrealistické teatrální říše, jejíž obyvatelé jsou zabraní do každodenních rituálů, a prostřednictvím humoru a satiry vtahuje publikum do důvěrné známého, a přesto náhle cizího prostředí. Akce je v anglickém jazyce.