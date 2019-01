Jonathan Hultén, kytarista švédských Tribulation, přijíždí na pozvání agentury Obscure do Prahy. V poslední říjnový den zahraje ve smíchovském klubu Underdogs. A to ve společnosti předkapel The Devil´s Trade a Sonya.

Program:

19:30 - otevření klubu

20:00 - 20:30 - Sonya

20:50 - 21:40 - The Devil's Trade

22:00 - 22:50 - Jonathan Hultén