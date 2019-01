Jóga na střešní terase Jógovny

„S velkou radostí vás zveme na venkovní ranní lekce na střešní terase Jógovny,“ lákají cvičitelky.

Každý den vás čekají dvě ranní lekce, a to v čase 6.50 – 7.50 a 8.05 – 9.05 vybranými lektory a styly jógy. Jedno je však jasné, začít den na čerstvém vzduchu, na dřevěné terase za zpěvu Om, a to samotném centru Prahy, je zkrátka snem. Samozřejmě nakonec záleží na počasí, a tak vám je vždy k dispozici sál Jógovny.

Pokud máte svou podložku, tak ji vezměte s sebou, jinak je studio na vás připraveno s 20-ti podložkami. Cvičí se od pondělí do pátku, až do 20. srpna.