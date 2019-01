Jarní ZOOTlet



ZOOTlet = ZOOTí outlet (čili „hrabárna“ za hříšně nízké ceny).

Chybějící cedulka, minišmouha od make-upu nebo utržený knoflík? Hlavně když tomu nechybí šmrnc a gigantická sleva! Přijďte si ulovit komplet šatník za ceny, na které ani nebudete potřebovat kreditku (ale vzít si ji můžete – půjde platit i bezhotovostně).



Nejdůležitější info:

1) Místo: Výstaviště v Holešovicích, pavilon B

2) Na vybraných pokladnách budete moct zaplatit i kartou!

3) Tentokrát na ZOOTletu najdete jen DÁMSKÉ věci, ale o to víc jich bude ;) Oblečení, boty, šperky, kabelky...

4) Platí, že kdo dřív přijde,... No znáte to. Ale ničeho se nebojte, kousků bude dost, takže pokud dorazíte po práci, pořád bude z čeho vybírat.



Váš ZOOT