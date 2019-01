Historicky první ročník závodu v ručkování pod vyšehradským železničním mostem je tady. Zní to neuvěřitelně a takové to taky bude, kdo nepřijde, neuvěří. Myslíte si, že máte sílu v rukou? Je ručkování, lezení či věšení se za cokoliv, vaší každodenní radostí? Pak je to výzva přesně pro vás. Kapacita je omezena, přihlaste se proto předem.