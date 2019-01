IRFAN v Praze + Nemuer

Irfan, bulharská legenda ethereal world music, se po deseti letech od jejich vystoupení na Colours of Ostrava vrací do ČR. Fanoušci Dead Can Dance, ale také každý, kdo má rád spirituálně a východně laděnou hudbu, se může těšit na nezapomenutelně silný zážitek.

Skupina tentokrát zavítá do klubu Nová Chmelnice v Praze, kde ji podpoří české atmosferické duo Nemuer, známo svou hudbou oživující prastaré mýty a legendy.

Vstupenky přes portál www.goout.net nebo na místě za 330 Kč.