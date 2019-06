iQport – jedinečné místo nabité poznáváním i zážitky

Adrenalinem nabité jízdy v technologicky nejvyspělejší virtuální realitě, v rámci České republiky unikátní hned dva komunikující humanoidní roboti, simulace potápějícího se Titanicu nebo jediný oživlý Golem v životní velikosti. To a mnohé další jedinečné interaktivní exponáty nabízí projekt, se kterým přichází společnost BigMedia. Od 12. června na pražské náplavce na Rašínově nábřeží u Železničního mostu kotví loď iQport – první zážitkový science park v Praze. Snoubí se v něm poznávání a získávání informací se zábavou a nezapomenutelnými zážitky.

Kromě základních poznatků napříč vědními obory, zajímavostí, nej a rekordů zde na ploše větší než 700 m2 návštěvníci objeví bezmála stovku exponátů. Zábavné chvíle prožijí vtaženi do témat, jako jsou Vodní svět, Titanic, Geologie, Země / Svět / Regiony, Kosmos, Optické klamy, Anatomie člověka, Energie a Ekologie, Záhady světa, Praha Magická či v Televizním a Nahrávacím studiu nebo v Prima ZOOM kině.

První zážitkový science park v Praze

Inspiraci organizátoři našli v jiných science centrech. „Během návštěv českých měst mě napadlo, že vlastně Praha žádné podobné centrum nemá. Což je škoda, protože jsou nejenom dětmi velmi oblíbená. Napadlo nás tak, že bychom Pražanům a turistům mohli nabídnout podobný projekt na naší lodi, kde jsme před dvěma lety pořádali výstavu Gott, my life,“ vysvětluje původ myšlenky jeden z autorů projektu, Richard Fuxa.

Druhý z dvojice iniciátorů, George Kisugite, pak popisuje vznik parku: „Při koncepci a samotné stavbě expozice jsme využili zkušeností, které jsme načerpali při výstavě Gott, my life. Přesto jsme ale začínali téměř od nuly, protože iQport je naprosto odlišný projekt. Ať již samotným obsahem, kdy naší hlavní myšlenkou bylo přinést zábavní a edukační místo v jednom, které v Praze chybí, tak i kompozičně. Jsem ale přesvědčen, že našemu silnému týmu se podařilo vytvořit opět něco zcela originálního, co bude poutat pozornost, a především bavit návštěvníky.“

Pro všechny věkové kategorie

Simona Vitverová, kurátorka, připomíná, že při vytváření koncepce mysleli organizátoři především na to, aby návštěvníci z parku odcházeli plni prožitků a obohaceni o informace. „Drželi jsme se toho, že nejlépe jsou informace zapamatovatelné, pokud si je můžeme sami ověřit či vyzkoušet. Proto je velké množství našich exponátů interaktivních. Namátkou můžeme jmenovat rébusy a hlavolamy, rýžování zlata, výrobu elektrické energie a mnohé další. Stejně tak jsme kladli důraz na srozumitelnost a záživnost předkládaných poznatků. Popisky jsou zpracovány tak, aby jim porozuměli žáci základních škol, orientačně v rozmezí od 10 do 15 let. Ovšem i mladší či naopak starší si u nás v iQportu rozhodně přijdou na své,“ vysvětluje Simona Vitverová.

Miroslav Vavřina, architekt, popisuje architektonické ztvárnění. „Podpalubní prostor je ve směru trajektorie návštěvníka rozčleněn tematickými zálivy – atoly. Na stěnách jsou graficky šťavnaté monumentální selektivní informace s edukativní atmosférou. Výstavou potkáváte interaktivní exponáty, nástroje, roboty, hry, animace, sbírkové předměty a kultovní ikony. Na samotném konci je herna virtuální reality s pohybovými trenažéry.“

iQport je otevřen od 12. června denně od 9 do 20 hodin. Vstupenky je možné koupit na místě nebo v předprodeji prostřednictvím sítě Ticketmaster. Veškeré informace a kontakty na www.iqport.cz.

iQport produkuje společnost BigMedia, která má na svém kontě již řadu povedených projektů. Namátkou připomeňme výstavu Lendl: Mucha, která se stala historicky nejnavštěvovanější výstavou výtvarného umění v ČR, a kromě toho sbírka přilákala množství návštěvníků i na Slovensku či v Itálii. Za pár dní se navíc otevře výstava také v New Yorku. Společnost stojí rovněž za expozicí Chagall/Reynek, věnovanou odkazu Bohuslava Reynka, v rámci níž měli návštěvníci poprvé v ČR jedinečnou možnost zhlédnout slavné i ilustrace bible Marca Chagalla, jedné z největších osobností výtvarného světa 20. století. Ještě v živé paměti mají již zmiňovaný projekt Gott, my life, skvělý výstavní projekt mapující 60 let hvězdné kariéry fenoménu česko/slovenského popu, Karla Gotta. Příznivci boxu pak již nyní čekají, jaká podívaná je čeká od BigMedia příště, velice oblíbenými se stala klání špiček olympijského boxu, ať již v duelech Evropa versus Kuba nebo Evropa versus Asie.