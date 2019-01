Velšská hvězda Bullet for My Valentine rozzáří v první listopadovou neděli Forum Karlínv. Ikona, která vytáhla metalcore na stadiony, přiveze novou desku. Akci pořádá pražská agentura Obscure a společně s hlavními hvězdami vystoupí ještě Of Mice And Men, Nothing More a Shvpes. Vstupenky v předprodeji za 1100 Kč.