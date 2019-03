Hry & Hlavolamy

Interaktivní exponáty, hlavolamy a logické hádanky připraví v budově Akademie věd ČR RNDr. Jaroslav Flejberk, spoluzakladatel Mensy v bývalém Československu, matematik a lektor rekreační matematiky a hlavolamů.

Na akci si budete moci vyzkoušet nové hry od firmy Piatnik CZ a to Tik tak bum Family, kde využijete nejenom mozek, ale i šikovné ruce. Vzhledem k tomu, že akce je součástí Týdne mozku, a proto si budete moci vyzkoušet mnoho dalších her procvičujících váš mozek, a hlavně vaši paměť jako je Deja-Vu, kde si budete

muset zapamatovat, co nejvíce předmětů. Hello Dino, kde si budete muset udělat pořádekv malých dinosaurech pomocí vaší paměti.

Autor hry Hypegrid Ján Mikula návštěvníkům vysvětlí princip této hry, která se se svou dynamikou a taktičností podobá trojrozměrné verze hry piškvorky na neustále se měnícím herním plánu. Díky kombinaci jednoduchých herních principů a výzvy, kterou Hypergrid přináší, má hra předpoklady uspět i mezi hráči, kteří abstraktní hry zrovna nemilují.

No a aby toho nebylo málo v neděli od 14.00 budou mít představení Dejf & Petr a také sraz pro všechny jejich fanoušky.

Na akci není nutné rezervovat místo.