Pojďte se podívat, jak věci probíhaly před pěti lety, co skrývaly jednotlivé kampaně a co nebylo vidět za PR každého z tehdejších kandidátů. Volba prezidenta v 2013 byla jedinečná ve své přímosti. Lid si mohl zvolit komu fandí a koho chce dalších 5 let vidět za volantem státu.