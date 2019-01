Historickým vlakem na Křivoklát

Na tradiční letní Křivořezání na bývalém královském hradě Křivoklátu se i letos vypraví zvláštní historický vlak. Kvůli suchu a extrémním vedrům pojede vlak ve stylu 60. let 20. století v čele s historickou motorovou lokomotivou 751.010 přezdívanou „bardotka“ nebo „zamračená“. V soupravě nebude chybět ani bufetový vagón. Zvláštní historický vlak sestavenýchz dobových vozů již dávno v provozu nevyužívaných se vypraví v sobotu 4. srpna ze stanice Praha-Braník (9.00) přes Prahu-Vršovice (9.21) a Prahu-Smíchov (9.33) do Berouna (10.03), Křivoklátu (11.22), Rakovníka (11.46) a Lužné u Rakovníka (12.33). Zpět z Lužné u Rakovníka se bude vlak vracet v 15:48 hod. a do Prahy zamíří po stejné trase přes Rakovník (16.23), Křivoklát (16.54) a Beroun (17.53). Na pražský Smíchov vlak přijede v 18.27 a po zastávce ve Vršovicích přijede do Braníka v 18.58 hod.

Účastníci jízdy mohou navštívit historická města Beroun a Rakovník, železniční muzeum v Lužné u Rakovníka, ale především Křivořezání na středověkém hradě Křivoklát. Bohatý program na hradě zahrnuje např. ukázky řemeslných činností, historického šermu, vystoupení hudebních skupin, představení minipivovarů a další bohatý program.