Herní aréna pro děti a rodiče

OC Šestka se opět promění v ráj počítačových her.

Po úspěšném letním víkendu jsme pro vás připravili další Herní arénu pro děti i rodiče.

Přijďte si k nám zahrát 26. a 27. ledna a užijte si víkend plný her, soutěží, zábavy, během kterého se můžete těšit na:

- nejoblíbenější a nejnovější herní pecky, které v ČR vychází

- 30 počítačů a herních notebooků. Skuteční nadšenci mohou obdivovat speciální VIP počítače, složené pro ty nejnáročnější hráče

- téměř 20 herních konzolí s ovladači a Tv

- Xbox One, který si budete moci vyzkoušet nejen s ovladači, ale i s Kinectem, ať už máte rádi Just Dance či Fruit Ninju

- Nintendo Switch populární konzole

- Virtuální realitu – zahrát si můžete Beat Saber, zimní lyžovačku, adrenalinovou horskou dráhu či se vydejte do světa čar a kouzel

- Forzu či některých ze simulátorů motorek

V sobotu se v aréně můžete těšit a na živo obdivovat republikové finále HTSS – turnaje středních škol v počítačové hře Hearthstone.

Během celého víkendu proběhnout další velké turnaje z nejhranějších her světa Fortnite.

Informace o turnajích:

SOLO - SOLO

DUO - DUO

Ať už budete hrát turnaje, soupeřit s rodiči, porážet své kamarády či jen tak překonávat rekordy ostatních hráčů, budete získávat herní peníze – měnu. Za ty si pak budete moci u nás „nakoupit" libovolně ze stovek cen a dárků, které pro vás budeme mít připraveni.

Chcete raději více malých, nebo něco opravdu skvělého? Záleží jen na vás, co se vám bude líbit a na co si dokážete při svém hraní naspořit.

Těšíme se na vás a vaše spoluhráče 26. – 27. ledna od 11.0 do 18.00. Vstup je zdarma.

Najdete nás ve velkém dvoupatrovém prostoru vedle hypermarketu.