Nechte své ratolesti prozkoumat roztodivný svět nejmladšího současného umění. Děti se ponoří se do fiktivních prostorů, vytvoří koláže z objektů a objekty z koláží, obrazy z chlupů a chmýří. Inspirací budou nastartovaní mladí tvůrci z výstavy StartPoint. Herna je určená pro děti od 1,5 do 5 let. Kapacita omezena.