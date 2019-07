Přijďte v sobotu 3. srpna na pražskou Kampu a zažijte radost z oslavy, zábavu a koncerty kapel k zakončení nejdelšího cyklo podniku v Česku. Handy cyklo maraton, který je unikátní svým aktivním zapojením zdravotně postižených sportovců, se letos koná již posedmé. Bude to oslava cyklopoutě dobré vůle, ale i neskutečných sportovních výkonů. A co vás všechno v parku Kampě čeká? Super program pro všechny věkové kategorie, soutěže, exhibice, atrakce pro děti i dospělé. Hlavním bodem je oficiální ceremoniál Metrostav handy cyklo maraton 2019 a vyhlášení výsledků, předávání medailí a několik velkých překvapení. Akce začíná ve 14. hodin, bude zde i stánek Asekol s hrou Kam s tím, ve které je možno si procvičit znalosti o třídění starého elektra. Od osmi večer pak pokračuje velká Rock´N´Roll party s Českou kapelou v oboru s dechovým orchestrem The Beautifuls & Blue Orchestra. Vstup zdarma.