George Ezra ve Foru Karlín

Neuvěřitelný příběh o úspěchu jak z pohádky – a prostředkem k němu se stalo to, na čem jediném opravdu záleží – písničky. Písničky, které George Ezru dostaly na dvouroční turné po celém světě, při kterém 22. října zavítá do pražského Fora Karlín. George přiveze do Prahy nové album Staying At Tamara’s, na kterém najdete i píseň Shotgun, jež se nedávno vyšplhala až na 1. místo UK single chart.