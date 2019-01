Gazelle Twin & Plaid & Lightning Glove / Narozeniny Radia Wave

Radio Wave oslaví 13. narozeniny v MeetFactory.

Gazelle Twin:

„Za nás bylo líp, jen se podívej na ta děcka, žádný respekt a žádná pořádná práce", ozývá se v přebasovaném tracku Better in My Day od Gazelle Twin. Britská producentka na svém letošním album Pastoral podrobuje tvrdé sonické kritice nacionalistické tendence v post-brexitové Británii a bere si na to nepřeslechnutelný arzenál. Šamanský zpěv a zběsilé beaty připomínají Fever Ray, rozsekané samply fléten a dalších folklorních nástrojů zase zvuk celého alba pevně usazují do britské krajiny. Nejlepší deska roku 2018 podle magazínu The Quietus vás nezavede do sladkého Albionu, ale spíš do pekla. Budete se ale chtít vracet.

Plaid:

Britská dvojice Plaid, která dřív působila v projektu The Black Dog, se může zařadit po bok takových velikánů, jako Autechre (æ), aphex.twin nebo Boards Of Canada. Stejně jako jmenovaní i oni v devadesátých letech vydávali u prestižního labelu Warp Records a pomáhali formovat subžánr IDM. Na narozeninách Radia Wave vystoupí Andy Turner a Ed Handley s DJ setem.

Lightning Glove:

Česká kapela Lightning Glove se inspiruje v klubové scéně Velké Británie i v post-punkové estetice, vystupuje na antirasistických akcích a nikdy by nehrála na Colours of Ostrava. Zároveň přiznávají, že jejich letošní album Irrelevant Dreams už tolik politicky neburcuje. Atmosferickým jazykem vypráví o stagnaci, melancholii a české realitě.

Vstupenky v předprodeji za 199 Kč k dostání v síti www.goout.net.cz, na místě pak za 250 Kč.