From the Gutter to the Stars

Akce již skončila Art & Event Gallery Černá labuť představí dílo jednoho z nejpozoruhodnějších britských výtvarníků současnosti, Joe Machina. V jeho obrazech se objevují námořníci, prostitutky, boje nožem, mýty staré Británie i příhody z knihy Genesis. ˟ od 30. 8. (14:00)

do 29. 10. (18:00) Na Poříčí 1067/25, Praha