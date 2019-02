Francesco The Beaver / The Ribs / Mala Ruckus

Mala Ruckus je indie-rocková kapela, která byla založena v Číně, a v současné době je její domovskou scénou Praha. Zvuk kapely se skládá z rozmanité škály vlivů, hlavně díky různorodým hudebním prostředím, ze kterých její členové pocházejí, folk, rock a alternativní žánry se mísí s propracovanými vokály a upřímnými texty. Členové skupiny se potkali na severovýchodě Číny v roce 2013 a zanedlouho začali vystupovat v mnoha přilehlých městech, kde se jim podařilo uchvátit mnohočetná publika svou energickou show. Po jejich zatčení policií v roce 2016, během živého vystoupení, Mala Ruckus opustili Čínu a přestěhovali se do Prahy. Působením v České republice si kapela získala loajální fanouškovskou základnu a dostala příležitost vystupovat na výborných akcích jako Rock for People, Colours of Ostrava, United Islands of Prague, Sofar Sounds Prague a mnoho dalších.



The Ribs

Z žebra biblického Adama prý byla stvořena žena. Z čistého rock’n’rollu řízlého šamanismem, pivem a pouští se v párty biblických významů zvrhne jakákoliv venue, kam The Ribs dorazí. Roztancovali by i Mrtvé moře.

Francesco The Beaver - indie rocková kapela z Prahy.

Vstup volný.