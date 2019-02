12. ročník veletrhu zaměřeného na dřevěné stavby, konstrukce a materiály.

Veletrh For Wood nabídne to nejlepší z trendů dřevěných staveb a proběhne společně se 7. ročníkem veletrhu For Pasiv, který je zaměřen na nízkoenergetické, pasivní a nulové stavby.

Součástí souběhu veletrhů bude i postupové kolo velmi oblíbené Soutěžní přehlídky stavebních řemesel Suso.

Předprodej online - zlevněné 50 Kč, dostupné do půlnoci 6. února na stránce Vstupenky For Wood 2019.

Základní vstupné 100 Kč, dostupné do 09. února, do 17.00.

Otevírací doba

čtvrtek – pátek: 10.00 - 18.00

sobota: 10.00 - 17.00