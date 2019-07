FILM HYB: Jog film

Co je to Jog film? Je tryznou za black metal, pekelnou jógou, depresí, humorem, alkomeditací i ukázkou duchovního způsobu života, demolovaného kapitalismem.

Je to univerzální mytický příběh, vyprávěný všemi hlasy, co se ozývají z jedné psychadelické mysli. Jog film je pohádkou o Šíleném Maxu na trabantu, ale i dokumentací Posledního prokroucení Krista. A je taky skutečnou slavností masek a převleků, protože ty skrze metafyzickou drag queen Markétu Wagnerovou žijí vlastním životem.

A naposled je Jog film filmem, který skutečně nepochopíte, dokud ho neuvidíte.

Cenou děkana ověnčený absolventský snímek Markéta Wagnerová z brněnské FaVU bude doprovázet hudbou dokreslená diskuze s tvůrci, ve které se dá očekávat cokoli.