Festival studentských divadel

O víkendu 26. – 28. října 2018 OLDstars opět ovládnou Divadlo v Celetné s Festivalem studentských divadel. V současné době má tato pražská nezávislá studentská skupina na repertoáru na třicet inscenací, z nichž se zde divákům představí devět – nebudou chybět nejnovější kusy odpremiérované na konci předchozí sezony, kromě nich však ani monodramata z repertoáru OLDstars či nově vzniknuvší šermířské vystoupení.

Jak už ale název akce napovídá, těšit se nemusíme jen na OLDstars, ale i na další studentské divadelní skupiny – v Celetné vystoupí i Divadelní ateliér Ulita a absolventi a starší žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Litoměřice.

Divadlo v Celetné má bezbariérový přístup a nabízí možnost zvýhodněného parkování na Náměstí Jana Palacha – při vyzvedávání vstupenek v pokladně divadla si diváci mohou vyzvednout parkovací lístek s hodinou parkování zdarma.

Letošní ročník festivalu byl podpořen grantem Městské části Praha 1, děkujeme!

PROGRAM:

Pátek 26. 10.

18:00 - Václav Havel: VERNISÁŽ (OLDstars

19:00 - Guy de Maupassant, François Villon: SLEČNA FIFI (OLDstars)

20:30 - Dea Loher/ Petr Štědroň: KLÁŘINY VZTAHY (OLDstars)

22:30 - David Mamet/ Ondřej Sokol: SEXUÁLNÍ PERVERZE V CHICAGU (OLDstars)

Sobota 27. 10.

15:00 - Mark Haddon: PODIVNÝ PŘÍPAD SE PSEM (OLDstars)

16:00 - THE BEST OF SHAKESPEARE (OLDstars)

17:00 - Gabriela Zapolska: ŽABIČKA (OLDstars)

19:00 - TMA (OLDstars)

21:00 - Duncan Macmillan/ Magdaléna Zelenková: VŠECHNY BÁJEČNÉ VĚCI (OLDstars)

23:00 - MEDIEVALSTARS: PRVNÍ ÚDER (OLDstars)

Neděle 28.10.

15:00 - ANTIGONA – PROTIVNICE (ZUŠ Litoměřice)

17:00 - MODROVOUS (DS Ulita)

19:00 - Patrick Hamilton/ Alfred Hitchcock: PROVAZ (OLDstars)

21:00 - Anna Reynolds, Moira Buffini/ Janusz Klimsza: JORDAN (OLDstars)