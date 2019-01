Festival otrlého diváka: Rocky Horror Picture Show

Jedině v Aeru můžete vidět legendární půlnoční kult v plné parádě, tedy s interaktivním zapojením publika a především shadowcastem – živým přehrávání filmu před plátnem současně s projekcí. Toho se již tradičně zhostí soubor The Seat-Wetting Company zřízený při Festivalu otrlého diváka.

Před návštěvou projekce se seznamte s pokyny pro publikum na webu Rocky Horror Picture Show

Vyslyšte moto „Don’t dream it, be it" a nenechte si ujít možnost vidět i prožít legendární filmový kult Rocky Horror Picture Show opravdu s plnou parádou.

Kino Aero opět ožije karnevalovým rejem, který s sebou přináší jediný pravidelný český shadowcast, za kterým stojí ansámbl Festivalu otrlého diváka a jeho přátelé.

Rocky Horror Picture Show je bláznivá báchorka podbarvená chytlavými songy s dekadentními texty, která vzdává hold výstřednosti, prostopášnosti i naivním brakovým snímkům fantaskních žánrů. Ve zdejším pokušitelském vyprávění vystupují s nakažlivým elánem ztvárněné postavy jako poťouchlí mimozemšťané z planety Transsexuál v galaxii Transylvánie, šílený bonvivánský vědec, jeho adonisovský výtvor či slušňácký snoubenecký pár, který hrou osudu padne do tenat nestoudnosti. Ačkoli během původního uvedení v kinech de facto propadl, půlnočních promítání začal snímek sbírat zástupy uhranutých konvertitů, kteří si vyloženě užívali opakovaná zhlédnutí. Z odvázané atmosféry těchto projekcí se zrodila tradice interaktivního zapojení publika a především shadowcastu – živého přehrávání filmu před plátnem současně s projekcí. Český shadowcast se v roce 2015 zrodil v Aeru a od té doby se tam občasně pravidelně vrací.

Vstupenky za 300 Kč k dostání na www.kinoaero.cz.