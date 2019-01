Festival Nultý bod 2018

Jubilejní desátý ročník Mezinárodního festivalu Nultý bod proběhne v prostorách Divadla v Celetné, ve Veletržním paláci Národní galerie, v Divadle Kampa a ve Werichově vile. Tematickou linií letošního ročníku je intimita. Nultý bod je festivalem, který do Prahy pravidelně přiváží to nejzajímavější ze současné zahraniční tvorby na poli cross-over projektů se zaměřením na taneční, fyzické, loutkovéa vizuální divadlo. Ve svém zahraničním programu letos představí celosvětově oceňovaný projekt Pour kanadské tanečnice a choreografky Dainy Ashbee, italsko--anglickou dvojici Igor & Moreno s představením Idiot Syncrasy a španělského loutkáře a performera Davida Espinosu s minimalistickým My Great Work. V programu nebudou chybět ani čeští umělci. Kompletní program najdete na stránkách www.nultybod.cz.