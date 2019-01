Festival IQ Play je putovní hravá výstava, na které jsou k vidění, ale hlavně k vyzkoušení hry a hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky, dřevěné hračky, logické hry, stavebnice a zvětšeniny her. Festival je rozdělen do několika zón podle druhu her. Zóna logických her je plná společenských deskových her, smart her pro jednoho hráče, logických her a zvětšenin deskových her. Stavebnicová zóna je tvořena stavebnicemi z nejrůznějších materiálů. K dispozici jsou i méně známé stavebnice. Baby zónu pak tvoří obří stavebnice, logické skládačky a smyslové hračky. Po celou dobu se návštěvníkům věnují zkušení lektoři.

Jednotné vstupné: 70,- Kč, rodinné 200,- Kč (2 dospělí + až 3 děti)