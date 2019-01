Jídla, pro která zahoříte. Tradiční i netradiční pokrmy z několika kontinentů.

Festival delikátních chutí se už popáté vrací do historických prostor Novoměstské radnice, tentokrát s podzimně laděnou hřejivou tématikou. Tradičně se můžete těšit na kuchyně ze všech koutů světa, pokrmy slané i sladké, ale hlavně takové, které vám napumpují teplo do žil a vykouzlí úsměv na tváři. Chybět určitě nebudou pikantní asijské speciality, misky horkých polévek, italské lasagne, šťavnaté burgery a hotdogy, grilované mořské plody nebo pravé belgické hranolky. Zapíjet to budeme řemeslným pivem, francouzskými víny, přírodními limonádami nebo šálkem výběrové kávy na slehnutí. Spoustu lahůdek si budete moci odnést i s sebou domů, tak udělejte radost sobě nebo někomu blízkému farmářskou klobáskou, sýry, kořením, čokoládovou pralinkou či některou z chystaných chilli pochoutek.