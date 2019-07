Současná studentská tvorba, která hranou, dokumentární i animovanou formou pronikavě reflektuje palčivé aspekty sociální a existenciální dnešní reality. předfilm z produkce My Street Films Sto dvacet osm tisíc / Ondřej Erban / 2018 / 16 min. Spolu sami / Diana Cam Van Hguyen / 2018 / 10 min. Plus One / Myroslava Klochko / 2019 / 23 min. Narkissos / Nora Štrbová / 2018 / 3 min. Hra / Lun Sevnik / 2019 / 22 min.