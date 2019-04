Myslíte si, že je na naší planetě už vše objeveno? Ukážeme vám, že to tak není. Zveme vás na debatu s trojicí výjimečných Čechů, kteří podnikají výpravy do nepřístupných koutů naší planety, a odhalují pro nás jejich tajemství. Veřejná debata Expedice Neuron - na cestě k objevům, se koná 14. 5. 2019 v 18 hodin v prostorách pražského CAMPu. O své zážitky z Expedic Neuron se podělí známý přírodovědec Jan Dungel, který v amazonské džungli objevil zapomenutý druh opice uakari, mladá polárnice Marie Šabacká, která v ledových pláních mapuje minulost a budoucnost naší planety, a Tomáš Jůnek s Arthurem Sniegonem, kteří se vydávají do rovníkové Afriky zachraňovat její poslední divočinu. Debatu moderuje známý cestovatel Petr Horký, a pořádá ji Nadační fond Neuron na podporu vědy. Zájemci se registrují na rsvp@nfneuron.cz, vstup je zdarma. “Rádi bychom české veřejnosti představili osobnosti, které cestování posouvají na jinou úroveň. Kvůli svému vědeckému záměru jsou ochotni vytrvale navštěvovat nehostinné a civilizaci nedostupné kouty naší planety, aby odtamtud přiváželi poznatky a objevy světového významu. Chceme ukázat, že věda je dobrodružství a Expedice Neuron jsou tady pro ty, kdo ji tak vnímají,” říká za pořadatele spoluzakladatelka NF Neuron Monika Vondráková. Hosty známého moderátora a nadšeného cestovatele Petra Horkého bude přírodovědec a malíř Jan Dungel, milovník Amazonie, který v roce 2017 objevil v hlubinách brazilského pralesa opici uakari - druh, který byl naposledy Evropany spatřen v 19. století. Mladá polárnice Marie Šabacká povypráví o svém výzkumu ledovců, co nám říkají o stavu naší planety, ale také o tom, jaké je to prohánět se po ledových pláních na čtyřkolce a pracovat v hlubokých mrazech s ledními medvědy v zádech. Zoologové Arthur Sniegon a Tomáš Jůnek představí veřejnosti, jak se bojuje s pytláky v Africe, proč se Češi vydávají chránit prales do Afriky a jak to vše souvisí například s pražskou tržnicí Sapa. Projekt Expedice Neuron je příležitostí pro odvážné vědce, kteří potřebují nasbírat data z terénu kdekoliv po světě. Na vědeckou expedici věnuje NF Neuron obvykle částku až 1 000 000 Kč z prostředků mecenášů fondu. Šanci na úspěch mají smělé projekty s jasným vědeckým cílem. Nový ročník bude s předstihem oznámen. Vznik projektu Expedice Neuron inspiroval v roce 2015 slavný cestovatel Miroslav Zikmund. Fond podpořil již osm úspěšných expedic do různých koutů naší planety, a to v celkové hodnotě 2,8 milionů korun. Více na www.nfneuron.cz/cs/expedice-neuron.