Ester Krumbachová a film jako magické médium

Ester Krumbachová (1923-1996) byla klíčovou osobností Československé nové vlny jejíž odkaz byl až do nedávna poněkud přehlížen. Její unikátní dílo z ní učinilo jednu z nejvlivnějších žen na pozadí evropské kinematografie šedesátých a raných sedmdesátých let. Toto je druhé promítání ze série jednodenních kurátorských programů v kině Ponrepo, které mají reflektovat a obnovit dialog o významu jejího odkazu. Kurátoři Ruth Noack, Jesse Jones a Pádraic E. Moore se tento večer zaměří na ideu filmu (a pohyblivého obrazu) jako magického média. Témata zkoumaná v rámci tohoto programu zahrnují současný význam archetypu čarodějnice; rituál na poli hudby; kolektivní angažovanost a přístup k nadpřirozeným oblastem. Neformální večer bude rovněž obsahovat výběr kurátorských čtení.

Program:

ČÁST I. (den) od 14:30 do 18:00 h

– Predicament of man (3 min.) Jesse Jones

– Infinity Kisses (10 min.) Carolee Schneemann

– Kladivo na Čarodejnice (103 min.) Otakar Vávra

– Diskuze v Kavárně Ponrepo

ČÁST II. (noc) od 20:00 do 23:30 h

– Cloth Waulking in South Uist (8 mins) School of Scottish Studies in South Uist

– Water Ritual #1 An Urban rite of Purification (6 min.) Barbara McCullough

– Celine and Julie Go Boating (192 min.) Jacques Rivette

Projekce uvádějí Jesse Jones, Padraic E. Moore a Ruth Noack v anglickém jazyce, filmy budou promítány v originálním znění s anglickými titulky.