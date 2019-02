Escape the Fate / Slaves / The World Over

Akce již skončila Escape The Fate se vrací do Prahy. Kdo by neznal jedny z nejslavnějších moderních rockerů a miláčky davu.

Parta kolem Craiga Mabbita sebou přiveze svojí novou desku nazvanou "I Am Human". Spolu s nimi přijíždí kapely Slaves a The World Over. 19.40 - 20.10 THE WORLD OVER

20.25 - 21.10 SLAVES

21.30 - 23.00 ESCAPE THE FATE Vstupenky za 520 Kč v předprodeji na www.obscure.cz nebo na místě v den konání akce. ˟ 12. 2. (18:40–23:00) Futurum Music Bar, Zborovská 7, Praha-Smíchov otevřít v novém okně Stránka události SDÍLEJ: