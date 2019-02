Erased Tapes: Daniel Brandt + David Allred | Spectaculare 2019

Spectaculare 2019: Erased Tapes showcase Vol. 3

Daniel Brandt & Eternal Something + David Allred

Daniel Brandt, spoluzakladatel německého elektroakustického ansámblu Brandt Brauer Frick, vydal v říjnu už své druhé sólové album Channels, které volně navázalo na loňskou prvotinu, album Eternal Something a to vše pod hlavičkou prestižního experimentálního labelu Erased Tapes. Původně plánoval natočit výhradně bubenickou desku, ale během nahrávání svůj záměr značně pozměnil a vznikla tak podmanivá a dobrodružná zvuková nahrávka, ve které nechybí dunivé trombóny, rytmicky se prolínající kytary ani valivé a přitom hravé bicí. Z nenápadných motivů postupným vrstvením zvuků vytváří působivý celek, který nejlépe vynikne právě naživo.

Večer značky Erased Tapes otevře její čerstvý objev, kalifornský zpěvák a multiinstrumentalista David Allred, který se u labelu loni objevil ve spolupráci s Peterem Broderickem a v listopadu 2018 pak vydal i debutové sólové album The Transition.

Koncert proběhne ve spolupráci s Goethe-Institut Prag.

Vstupenky v předprodeji 400 Kč, na místě 500 Kč.

Předprodej probíhá v síti GoOut.cz.