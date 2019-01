Emma & Emma v Roxy

Emma Smetana a Emma Drobná. Čecho-Francouzka jednou nohou v Paříži a Slovenka, která své hudební inspirace našla v Londýně. Obě poslouchají současný světový pop a obě ho dělají v zemích, kde tenhle žánr občas nese nespravedlivou nálepku “alternativní”. I tak mají jejich hity No Fire (Smetana) nebo Words (Drobná) sedmimístná čísla shlédnutí na YouTube. Jejich fanoušci se mohou těšit na dva samostatné koncerty, během kterých samozřejmě zazní i nové singly obou zpěvaček, Lost and Found (Emma Smetana & Jordan Haj) a Try (Emma Drobná). Vstupné 320 Kč v síti www.goout.net.