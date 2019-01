Dýmografie: Kouř (1991)

Kouř (ČSR, 1991, 89 minut)

Komedie / Muzikál

Režie: Tomáš Vorel

https://www.csfd.cz/film/9401-kour



V lednu se z filmového klubu stává kroužek Dýmografů - posvítíme si na 5 filmů, v nichž se kouří jak o život.



Tentkokrát si promítneme film Kouř, který proslul zejména legendární Arnoštkovou diskotékou, ale byla by chyba tento skvost zredukovat na jedinou scénu.

Kouř je "Muzikál totalitního věku", ve kterém mladý inženýr přichází na své první působiště se záměrem pracovat, což se však v bizarních poměrech éry posledních let totalitní křeče ukáže být šokujícím výstřelkem. Mirek svým neobvykle normálním postojem uvede do chodu běh "místních" dějin, a tak společenské zlo (zosobněné nekompetentními šéfy) je aktuálně svrženo spravedlivě rozhořčeným, probuzeným davem a jsou nastoleny nové pořádky, které však v mnohém začínají připomínat pořádky staré, obrácené naruby.

Snímek má poetiku typickou pro zmíněné společenství: prolínání vážného s nevážným, ironie s obdivem, reality s bizarností, skutečnosti s absurditou.