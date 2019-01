Dveře archivů otevřené dokořán

V sobotu 20. října 2018 v době od 10:00 do 18:00 bude možné mimořádně navštívit Národní archiv a Státní oblastní archiv v Praze. V budovách na Chodovci a v Dejvicích je připraven po celý den bohatý program pro dospělé i dětské, poučené i laické návštěvníky.

Cílem dne otevřených dveří uspořádaného při příležitosti 100. výročí vzniku československého státu je seznámení s prací obou institucí, zpřístupnění běžně nepřístupných prostor, prezentace unikátních archivních dokumentů a další doprovodné aktivity pro poučení i zábavu. V budově na pražském Chodovci jsou připraveny pravidelné exkurze do archivních depozitářů i restaurátorských ateliérů, výstavy archivních dokumentů, odborné přednášky, genealogická poradna, čtení z pamětí politika Jana Malypetra v podání herce Jiřího Štrébla nebo koncert skupiny Ostravská bandaska s programem skladeb připomínajících konec habsburské monarchie a vznik republiky. V tvořivé dílně si dospělí mohou vyrobit vlastní záložku do knihy nebo přitisknout pečeť na ruční papír. Pro děti je připravena například výroba kokard v národních barvách nebo archivní hra. Budova v Dejvicích je nejstarší účelovou archivní budovou u nás postavenou ve 30. letech 20. století ve funkcionalistickém stylu dle projektu architekta Jaroslava Fragnera. I zde je možné v rámci prohlídkové trasy nahlédnout do běžně nepřístupných prostor a seznámit se s péčí o naše kulturní dědictví. Pro děti jsou připraveny dílny s tvorbou erbů, pečetí a rodokmenů.