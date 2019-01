Duchovní život amazonských indiánů

Amazonští indiáni, ke kterým přednášející jezdí už 45 let, dávají přednost duchovní podstatě bytí před vším materiálním. Vlastně ani nic nemají a nic mít nechtějí. A právě proto neznají, co je to závist, nenávist, hněv, lež či zlodějna. Právě proto jsou neskonale šťastní a stále veselí a usměvaví. Jejich život je protkán řadou obřadů a rituálů s cílem poznávat duchovní zákoutí své existence. Jejich ráj je však "díky" naší chamtivé civilizaci ničen.