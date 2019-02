Dokumentární pondělí: Brexitannia

Projekce dokumentu o různých názorech na Brexit pohledem obyčejných Britů. Should I Stay or Should I Go?

Mnozí Britové dodnes nechápou, jak se v červnu 2016 mohlo stát, že jejich země v referendu rozhodla o vystoupení z EU a rozdělila se na dva nesmiřitelné tábory. Dokument nechává mluvit zástupce z obou táborů, lidi různého věku i vzdělání, pocházející z různých sociálních vrstev i geografických oblastí, ale do jejich výpovědí nijak nezasahuje, nechytá za slovo, neoponuje. Defilé neznámých tváří, umně snímaných černobílou kamerou, tvoří velice sugestivní mozaiku a plastický portrét důvodů a motivů jedné z nejvýraznějších událostí posledních let v mezinárodním kontextu. Jako epilog jsou pak výpovědi doplňovány pohledy několika expertů.

Film byl uveden na festivalu Jeden svět / One World.

