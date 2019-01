Divadlo Spektákl: Solaris

Kris Kelvin patří k nejchytřejším vědcům na planetě Zemi. Brzy však zjistí, že existují věci, které ani on nedokáže rozumem uchopit.

Objevení planety Solaris je velkým milníkem lidstva. Po letech, kdy jsme žili v domnění, že jsme ve vesmíru sami, se najednou objevuje planeta, která vykazuje známky života. Života, který se s námi pokouší navázat kontakt prostřednictvím našich nejniternějších vzpomínek a myšlenek.

V blízkosti planety Solaris přicházíme sami k sobě. Máme tendenci zapomínat to dobré a vytěsňovat to zlé. Stáváme se lidmi, aniž bychom věděli, co je naším základem. Jsme slepí vůči minulosti a hluší k jejím výčitkám. Solaris vytahuje to, co jsme v sobě skryli, a nutí nás podívat se sobě samým do očí.

Inscenace inspirovaná slavným technothrillerem Stanisława Lema o výpravě za bezpečné hranice země a za bezpečné hranice vlastního já. Bojíme se ztráty ve vesmíru, ale přitom jsme se stále nenalezli v sobě.

