Dětský den v Přístavu

Přijďte si užít sousedské odpoledne a společně oslavit Den dětí. Můžete se těšit na divadlo, hry, dílničky a tradiční dětský bazar. Příjemné odpoledne zaručeno.

Kosmo Nauty

„Cukr, káva, limonáda, čaj, rum, bum."

Postavme si dům!

Přijďte si vyrobit maličkou cukrárnu nebo pekařství z obyčejného kartonu. Police obchodu zaplníme dortíky a koláčky nebo houskami a bagetami, kávičkou, zmrzlinou i jinými lákavými pochutinami. Vše poskládáme z věcí a materiálu, které by někdo jiný vyhodil, ale my jej využijeme do posledního kousíčku. Do začátku radostného podnikání obdržíte i drobet koláčků a dortíků, které si budete moci omalovat dle Vašich chutí. Nakonec vše pečlivě zabalíme do papírového sáčku a navrhneme logo nově vzniklého obchodu. A pak se už můžete začít radovat ze spokojených zákazníků. Workshop vede kosmo_nauty. Přijďte si splnit svůj dětský sen.



Polní redakce časopisu Hourvel se opět vydává na cestu za Vámi. Tentokrát přiveze redakce do Přístavu nejnovější číslo věnované hře Mysterious Magician. Přijďte si zakouzlit, vyzkoušet své znalosti z lektvarů nebo si navrhnout vlastní kartu kouzla. Hra je variací na Harryho Pottera ve stylu RPG. Pokud jsi Potterhead, určitě doraz. Poznáš mne podle hůlky.

Bajkajlaj

Doraž si pomalovat dřevěný nanuk, lízatko, dortík a nebo donut podle své fantazie a doplň kuchyňku o originální dřevěnou dobrůtku. Království dobrot, které voní dřevem. To je Bajkajlaj!

Dětský bazar

Máš doma pár hraček, který chceš poslat dál? Vem je do Přístavu a vyměňuj s kamarády za něco nového. Nebo si otevři obchod a prodávej o sto šest. Pár kaček do prasátka se hodí vždy. Užij si odpoledne jako opravdový obchodník. Obchod si mužeš udělat na rozložené dece nebo poprosit rodiče, ať ti vemou stoleček. Fantazii se meze nekladou.

Lívance, zmrzlina, cukrová vata.

Divadlo (bude upřesněno).