Dernisáže na Pragovce / koncert Kolektiv Live Coding

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zvou na společné ukončení čtyř výstav s doprovodným programem a koncertem Kolektiv, v úterý, 26. března. Dernisáže jsou součástí doprovodného programu FEBIOFEST. Od 18:00 proběhne komentovaná prohlídka výstavy Nová gravitace II s kurátorkou Tereza Jindrova; výstava A Girl Named Sandoz setkání s umělkyní Lea Petrik a kurátorkou Klára Vavříková; komentovaná prohídka výstavy Patrik s umělkyní Veronika Přikrylová večer bude zakončen koncertem Kolektiv Live Coding jako závěrem výstavy Nikdy to nebylo, pořád to je.