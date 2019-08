Dernisáže na Pragovce / Bryscejn - Nikulina, Marszewski, Ruller

Pragovka Gallery a The White Room Vás srdečně zve na ukončení výstav v úterý, 10.9.2019 od 18:00 v rámci kterého proběhne tour všemi výstavními prostory v přítomnosti umělců a kurátorů. Ukončíme následující výstavy: Kosmos Open Hours / Pragovka Gallery Pop-up Burn my tent till the rent / Pragovka Gallery Entry Tomáš Ruller / Performance Déja vu / The White Room Pragovka Gallery se nachází v přízemí 2. zálivu Pragovky. Objekt je od centra vzdálen 15 min. Metro B - Kolbenova, tram č.16- Poštovská. Za mediální podporu děkujeme Radio 1 Proti šedi informuji GoOut