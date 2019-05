Dernisáž výstavy A co nám zbývá teď? se koná v rámci Noci kostelů, muzejní a galerijní noci Ústí nad Labem.⁣ ⁣ PROGRAM:⁣ 18:00 - Komentovaná prohlídka výstavy „A co nám zbývá teď?“ ve stylu „Vyber si svého kurátora“⁣ 19:30 - Koncert vážné hudby Severočeské filharmonie Teplice⁣ 20:00 - Performance Kryštofa Vitnera světelná intervence Petra Kubáče⁣ bar se speciálními drinky s kombuchou⁣ Výstava A co nám zbývá teď? reflektuje opětovnou společenskou proměnu pohledem českých umělkyň a umělců generace mileniálů. Jedenáct autorů vyjadřuje svou tvorbou obavy ze současného stavu světa. ⁣ ⁣ Vystavovaní umělci: MATĚJ AL-ALI, TEREZA BONAVENTUROVÁ, ROMANA DRDOVÁ, FILIP HAUER, ŠIMON KADLČÁK, DANA SAHÁNKOVÁ, TOMÁŠ SPEVÁK, JOHANA STŘÍŽKOVÁ, ROMAN ŠTĚTINA, DAVID PŘÍLUČÍK a JIŘÍ ŽÁK.⁣