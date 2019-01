Den s Karlem Zemanem

Oslavte začátek léta verneovskými dobrodružstvími společně s klukyz Ukradené vzducholodi a užijte si s námi Dny s Karlem Zemanem na Karlínské scéně Regina. Od 16 do 21.30 hodin bude připraven tematický program pro celé rodiny. Kreativní duše si podle své fantazie vyrobí vlastní létající vzducholoď poháněnou héliovými balónky. Techničtí nadšenci a malí konstruktéři pak vstoupí do modelu řídicí jednotky vzducholodě, kde vám samotný tým konstruktérů ukáže a vysvětlí, jak vzducholoď pracuje. Od 21.30 bude promítání filmu Ukradená vzducholoď. Vstupenky 80 Kč, děti do 1 metru v doprovodu rodičů zdarma.