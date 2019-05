Den dětí na Výtoni

Poznávejte staré Podskalí s Muzeem hlavního města Prahy.

Pro účastníky od 7 let (délka procházky 30-45 minut):

Poznávací procházka částí Podskalí s mapou i návodem na čtení historie ze staveb a jejich výzdoby. A s otázkami, aby cesta lépe ubíhala. Přijde i Pan Pivoda. Kdo to je, co se mu přihodilo a jak mu můžete pomoci, se dozvíte před procházkou v Podskalské celnici na Výtoni. Po výletě si vyzvednete odměnu - nejen v podobě dárku.

Pro účastníky do 6 let:

Pohybové aktivity na trávníku u Podskalské celnice, které děti seznámí s podskalskými pověstmi a plaveckým řemeslem typickým pro tuto část Prahy.



Vhodné pro děti ve věku 3-10 let s rodiči.