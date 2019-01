Death From Above v Lucerna MB

Kanadská dvojka Death From Above přijede poprvé do Česka. Noise-kytarový projekt z Toronta vystoupí dnes v Lucerna Music Baru, aby představil své úspěšné album Outrage! Is Now, které sklízí chválu věhlasných médií jako Pitchfork či Independent. Kapela ve složení bicí a baskytara předvede show, která si získala fanoušky festivalů jako Glastonbury, Coachella nebo Lollapalooza. Jako support si Death From Above vybrali pražskou stoner-rockovou kapelu Baro Chandel. Vstupenky pořídíte na místě za 550 korun.