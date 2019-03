Dave Matthews Band, kapela, která získala i prestižní ocenění Grammy, prodala od svého založení více než 24 milionů vstupenek na své koncerty a dohromady i 38 milionů CD a DVD nosičů. Kapela má na svém kontě i mnoho hitů, mezi které patří například i "What Would You Say", "Too Much", "Everyday", "American Baby", "Funny The Way It Is" a "Crash Into Me". Poslední zmiňovaný získal v nedávné době opětovnou popularitu, a to poté, co byla píseň použita pro dvě klíčové scény filmu Lady Bird z roku 2017, jež má na svém kontě pět nominací na cenu Oscar.

Vydáním letošního desky "Come Tomorrow" se Dave Matthews Band stal první skupinou v historii, která má sedm po sobě jdoucích studiových alb debutujících na první příčce Billboard 200. Album získalo skvělé recenze v prestižních magazínech New York Times a Rolling Stone, které vypichují úžasnou hudební i náladovou pestrost nejen titulní písně, ale například i songů “Here On Out“ či “Black And Blue Bird“.

Vstupenky za 1590 Kč k dostání na www.ticketportal.cz nebo www.ticketmaster.cz.