Cruadalach pokřtí nové album

Pražská folkmetalová a folk-corová stálice Cruadalach vydala v září své v pořadí čtvrté album nazvané Raised By Wolves a v sobotu večer ho pokřtí v klubu Nová Chmelnice. Těšte se na fúzi energických folkových melodií, těžkotonážních riffů, ostrého zpěvu a také mystického ženského vokálu, která potěší jak dřevní fanoušky oldschool folkmetalu, tak milovníky netradičních tvrdších stylů. Jako hosté vystoupí Satisfvcktion, Never Left Behind a Wolfarian. Vstupné 150 a 180 Kč.