Čokoládový festival na Harfě

Do nákupního centra Galerie Harfa zamíří všichni milovníci čokolády. Od pátku do neděle se tam bude konat sedmý ročník Čokoládového festivalu s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Vstup je zdarma.Do nákupního centra Galerie Harfa zamíří všichni milovníci čokolády. Od pátku do neděle se tam bude konat sedmý ročník Čokoládového festivalu s kulinářskou přehlídkou a prodejními stánky s čokoládovými delikatesami. Vstup je zdarma.

Návštěvníkům festival nabídne tři hlavní sekce:

• kulinářskou přehlídku, na které šéfkuchaři významných restaurací předvedou své nápadité recepty

• prodejní stánky s degustacemi a čokoládovými specialitam

• dětské tvořivé dílničky, umělecká vystoupení a workshopy.

„Letos bude na festivalu kolem 30 stánků, ochutnávek a také se uskuteční řada zajímavých soutěží. Jednouz nich je například Hra o poklad. Každý, kdo se do hry bude chtít zapojit, si může u vstupu za 30 Kč zakoupit zlatý čokoládový pohár. Každý pohár obsahuje klíč k pokladu, ale pouze jeden z těchto klíčů otevře truhlu s dárky a odměnou 8 000 korun,“ komentuje program organizátor Čokoládového festivalu Chris Delattre.

Program je pro návštěvníky připravený v čase:

Pátek: 14 až 18 hodin

Sobota: 10 až 17 hodin

Neděle: 10 až 17 hodin