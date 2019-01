Chris Rea se vydal na koncertní turné na podporu svého nového alba Road Songs for Lovers. Zpěvák a kytarista se vrací s hudbou, díky které je tak známý, s albem nádherných rockových balad. Deska, které patří k vrcholům jeho tvorby, také nabízí to, co je pro Chrise typické – jedinečný hlas a skladatelské mistrovství.